元AKB48のメンバーで、俳優の河西智美さんが自身のインスタグラムを更新。AKB48の「2期生デビュー20周年記念イベント！〜20Years have past〜」に出演したことを報告しました。 【写真を見る】【 元AKB48・河西智美 】 「ありがとうAKB48♥ありがとうチームK♥」衣装ショット公開「ありがとう二期生のみんな！！！」 【2期生デビュー20周年記念イベント】４月２６日、河西智美さんは「明日は2期生20周年イベ