タレントの辻希美（38）が、生後8カ月の次女・夢空ちゃんを病院に連れて行ったことを報告した。【映像】辻希美の次女・夢空ちゃん（顔出しあり）2025年8月8日に第5子となる夢空ちゃんが誕生し、夫の杉浦太陽とともに3男2女を育てている辻。ブログでは日々の育児の様子や、家族7人で初めて旅行に行った際の夢空ちゃんとの水着ショットなどを紹介してきた。次女・夢空ちゃんが体調不良で病院へ28日には「夜中 夢が風邪症状があ