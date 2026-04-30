元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、パーソナリティーを務める29日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。テレ東中根舞美アナウンサーについて語った。伊集院光とレギュラー出演するテレ東系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」についてトーク。伊集院と佐久間氏が面白かった同局の番組を紹介しあう番組で、そのアシスタントを務める中根アナについて語り始め