福間香奈女王に西山朋佳女流三冠が挑戦する第19期マイナビ女子オープン五番勝負は、両者１勝で迎えた第３局が４月29日（水・祝）に神奈川県藤沢市の「時宗総本山 遊行寺」で行われました。対局の結果、力戦調の相振り飛車から抜け出した西山女流三冠が83手で勝利。中盤の見落としに乗じて一気に寄り切り、女王復位まであと１勝と迫りました。○阿吽の呼吸の相振り飛車一週前に行われた第２局を落とした西山女流三冠、この日は３手