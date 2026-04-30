日経平均が6万円を行き来する中でも、市場では不安定な動きが続いています。中長期投資では、こうした局面でも慌てず構えることが重要です。とはいえ、日々の値動きに心がざわつく方も多いのではないでしょうか。そんなときは、値動きの異なる複数のファンドに分散投資することで、資産全体の値動きを比較的穏やかにする方法もあります。そこで今回は、SBI証券の投資情報メディア編集部「投信はつみ」さんに、NISAの成長投資枠で検