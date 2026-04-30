元人気子役で現在も俳優として活躍中の鈴木福が免許取得したことを報告した。３０日までに更新したインスタグラムに「今日は４／２９（よいふくの日）ということで良い報告を…」と書き出すと、「運転免許を取得しました！！」とつづり、運転免許証をアップ。最後に「＃よいふくの日＃限定解除じゃなくてちゃんとＭＴだよ」とマニュアル免許を取得したことを報告した。この投稿に「おめでとうございます今度運転姿も載せ