◆札幌六大学野球春季リーグ戦第１節第１日札幌大６―４東海大札幌（３０日・札幌モエレ沼公園）１９年ぶりの２季連続優勝を目指す札幌大が開幕戦に登場し、２部から昇格の東海大札幌に６―４で逆転勝ち。北海のエースとして昨夏の甲子園に出場した浅水結翔（１年）が２番手で登板し、２回１／３を無安打無失点に抑えた。１―２の６回に出番が巡ってきた。開幕投手を務めた新渡戸佑（１年＝実践学園）の後を受けてマウンドに