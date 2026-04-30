【女子旅プレス＝2026/04/30】イラストレーターのナガノ氏が描く漫画作品「ちいかわ」の長編エピソード“セイレーン編”が描かれる「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」と商船三井さんふらわあとのコラボレーション企画「ちいかわ×さんふらわあ ちいかわとのんびり船旅」が、2026年8月6日（木）出港便より実施される。【写真】ナガノ氏完全監修「ちいかわ」初の映画作品◆「ちいかわとのんびり船旅」開催決定コラボレーションは、さ