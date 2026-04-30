垂水市で29日夜火事があり、住宅の隣にある風呂のある建物が全焼しました。 鹿屋警察署によりますと、29日午後8時すぎ、垂水市新御堂の住民から「風呂場のたき口から火が上がっている」と119番通報がありました。 火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で農業・前田清輝さん(71)の住宅に隣接する木造平屋の建物が全焼しました。 焼けた建物には薪やボイラーでたく風呂があるということで、警察で火事の原