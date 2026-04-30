ゴールデンウイークの天気 1日から2日にかけて西日本～東日本で大雨のおそれ 警報級の大雨の可能性も 気象庁 気象庁によると、5月1日（金）にかけて、西日本から東日本の広い範囲で大雨や非常に強い風となり、荒れた天気となる見込みです。 東シナ海にある低気圧が、1日にかけて発達しながら西日本から東日本の太平洋側の沿岸付近を通って、三陸沖に進む予想です。 この低気圧に向かって暖かく湿った空気