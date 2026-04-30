161.11エンベロープ1%上限（10日間） 160.34現値 160.33ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.5210日移動平均 159.47一目均衡表・転換線 159.3821日移動平均 159.03一目均衡表・基準線 158.43ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 157.92エンベロープ1%下限（10日間） 157.83一目均衡表・雲（上限） 157.32100日移動平均 156.00一目均衡表・雲（下限） 154.0