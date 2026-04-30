MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。4月27日（月）の放送では、前回に引き続きゲストにとろサーモン・久保田かずのぶが登場。するとMEGUMIは、46歳の久保田に“18歳下モデル”との交際について質問し…。【映像】超人気俳優の妹と交際報道。とろサーモン久保田にMEGUMIが“恋バナ”をぶっこみ！前回MEGUMIに対し、登場するなり「