★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２フィジカルＡＩ ３データセンター ４半導体製造装置 ５ドローン ６防衛 ７人工知能 ８ＴＯＰＩＸコア３０ ９ＪＰＸ日経４００ １０蓄電池 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ドローン」が５位となっている。 政府は２７日、首相官邸で第１回総合的な国力から安全保障を考える有識者会議を