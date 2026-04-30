田谷が急反発している。午前１０時４０分ごろに発表した２７年３月期単独業績予想で、売上高５２億円（前期比２．５％増）、営業利益４０００万円（同５．６％増）、最終利益１０００万円（前期１億６０００万円の赤字）と最終損益の黒字転換を見込むことが好感されている。接客力の強化を図り既存顧客の来店頻度向上や顧客単価の引き上げを図るほか、ＥＣやデジタル施策の活用による新規顧客の獲得を進めることで業績拡大を狙う