反町隆史演じる鬼塚英吉が再び、連続ドラマの舞台に帰ってくる。7月期のカンテレ・フジテレビ系全国ネットの月曜22時枠で復活するドラマ『GTO』。全12話の平均視聴率（世帯）は関東地区で28.5％、最終回は35.7％（ビデオリサーチ調べ）と一世を風靡した1998年の放送当時（※）と変わらず、主演を務めるのは反町であることもあわせて発表された。 参考：反町隆史、『GTO』続編決定の背景と心境を語る妻・松嶋菜々子も「