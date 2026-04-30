【写真】Snow Man「BANG!!」オフショット／Snow Manとs**t kingzの集合ショット／【動画】「BANG!!」ダンスプラクティス／ダンスプラクティス定点カメラ Snow Manの公式Xが更新され、目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』の公開を告知。主題歌「BANG!!」の世界観を感じさせる集合ショットも公開され、話題を集めている。 ■Snow Man、「Snow Mart」前に集結したクールな集合ショット 投稿では「本日より目黒蓮