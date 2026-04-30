日本食品化工 [東証Ｓ] が4月30日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比18.1％減の15.6億円になったが、27年3月期は前期比27.6％増の20億円に拡大する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の150円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は0.8億円の黒字(前年同期は0.4億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-1.5％→0.0％に改善した