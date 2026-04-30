ブロードバンドタワー [東証Ｓ] が4月30日昼(12:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比45.8％増の2.2億円に拡大し、1-6月期(上期)計画の1.9億円に対する進捗率が115.9％とすでに上回り、さらに5年平均の84.6％も超えた。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.1％→7.0％に改善した。 株探ニュース