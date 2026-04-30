大倉工業 [東証Ｐ] が4月30日昼(12:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比31.7％増の22.1億円に拡大し、通期計画の67億円に対する進捗率は33.1％に達し、5年平均の26.3％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.7％→9.3％に改善した。 株探ニュース