被爆直後の長崎を写した記録写真について知識を深め、正しく説明できる若者を育てる取り組みが始まります。 発足したのは、長崎平和推進協会の写真資料調査部会の会員らでつくる「原爆写真を伝える会」です。 毎年、長崎市で開いている原爆写真展では、おととしから中学生や高校生などの有志が「ガイド」として参加していますが、研修などを通して持続可能な活動にする狙いです。 （原爆写真を伝える会 草野 優介