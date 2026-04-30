アメリカ・ニューヨークで開かれているNPT＝核拡散防止条約の再検討会議に合わせ、国連本部で長崎の大学生によるサイドイベントが行われました。 （ナガサキ・ユース代表団 桑原 和花 代表） 「核問題と環境問題は密接に関連しており、NPT体制に重大な影響を及ぼしている」 サイドイベントを主催したのは、最新の国際情勢を学び、核兵器の廃絶に向けて行動できる人材を目指す『ナガサキ・ユ