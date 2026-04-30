この記事をまとめると ■いまFDJではジュニアドライバーが台頭している ■FDJ2クラス準優勝を果たした中村龍輝選手は13歳だ ■トレーニングはシミュレーターがメインというイマドキなドライバーだ 雨後の筍のごとく輩出される中学生ドリフターたち 日本発祥で、世界的にも人気のドリフト競技のうち、2014年に始まっているフォーミュラ・ドリフト・ジャパン（FDJ）の2026シーズンが開幕した。FDJクラスとともに同時開催されたFDJ2