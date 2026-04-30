ファミリーマートが4月28日から販売している「ポケモンフラッペ」が、発売からわずか2日で累計25万杯を突破した。ストロベリー味とラムネソーダ味の2種類が展開され、ゴールデンウィーク需要の高まりとともに好調な滑り出しを見せている。【写真】爽快感続く！ピカチュウ＆メタモンのパケもかわいいラムネソーダフラッペ同商品は、Nintendo Switch 2向けソフト『ぽこ あ ポケモン』に登場するキャラクターをデザインに採用。メ