俳優の樋口隆則が29日、都内で行われた仮面ライダー生誕55周年記念作の映画『アギト−超能力戦争−』初日舞台あいさつに登壇した。【動画】“木野薫”樋口隆則、映画『アギト』舞台あいさつで「この世に舞い戻りました」キャストが和気あいあい本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開