沖縄北部のテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」は29日から新大型ライドアトラクション「YAMBARU TORNADO（やんばるトルネード）」が開業した。【画像】回転×傾斜×逆さの“爽快絶叫系”「やんばるトルネード」やんばるトルネードは、大自然やんばるの渓谷が広がる「ジャングル エクストリームズ」エリアに誕生する、ライド直径約16メートルのパーク屈指の大型ライドアトラクション。心地よい風を切って回転