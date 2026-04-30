◇プロ野球セ・リーグ巨人4ー2広島（4月29日、東京ドーム）この日、プロ初のショートでスタメン出場を果たした巨人の浦田俊輔選手。試合前練習でもショートでのノックを時間ギリギリまで受けていました。「ずっとセカンドやったんで、ちょっと緊張はしました。セカンドと比べたら、一発で投げないといけないので、足の運びの準備が違いますね」と語った浦田選手。吉川尚輝選手と二遊間を組んだことについては「やっぱり、すごい