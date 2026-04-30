茨城・神栖市長選で「まんじゅうや」「だんごさん」と書かれた票の有効性を巡り、県選管が市長の当選は無効と判断した。市長側は裁決を不服として、東京高裁に提訴する方針だ。同数票の市長選くじ引き決着に異議申し立てこれは茨城・神栖市長選で実際に投票された用紙。「まんじゅうや」「だんごさん」。こう書かれた票をめぐり、市長の当選が取り消された。木内敏之氏は「生まれる前から『まんじゅうや』のせがれ。おふくろの腹の