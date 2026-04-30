◇MLB ロッキーズ13-2レッズ(日本時間30日、グレートアメリカン・ボールパーク)ロッキーズ先発の菅野智之投手はレッズ戦に今季6度目の先発を飾り、6回途中無失点と好投。打線も15安打13得点と大量援護で投打がかみあい大勝しました。菅野投手はこれで日本人トップとなる今季3勝目を挙げました。1回表に味方打線から3点の援護を受けた菅野投手は立ち上がり、いきなり2安打を浴びつつも守備の好プレーも助け無失点に抑えます。2回も