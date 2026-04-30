円相場で円安が加速し、1ドル＝160円台に再び突入しました。市場関係者の間では、政府・日銀による為替介入への警戒感が強まっています。外国為替市場の円相場では、一時1年9カ月ぶりに1ドル＝160円台半ばまで値下がりしました。円売りを強めたのは、ホルムズ海峡の封鎖が長引く懸念です。国際取引の指標となる原油の先物価格は一時、1バレル＝109ドル台まで上昇し、有事に強いとされるドルを買う動きが強まりました。また、日銀が