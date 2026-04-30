人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが新恋人を顔出しで公開し、多くの反響が寄せられている。３０日までにＹｏｕＴｕｂｅで「生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン」と題した動画をアップ。冒頭から「おはよう。今日は、ま、ヒカルのリアルなモーニングルーティーンということで」と美女と同じベッドにいる寝起きシーンからスタートした。そして「実はもう１人いるんですよ」と別室に移動し、赤ちゃんを抱っこ。「歩けんか