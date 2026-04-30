映画『Michael／マイケル』が6月12日（金）に全国公開されます。マイケル・ジャクソンの波乱に満ちた人生を描く本作は、公開前から大きな話題に。なかでも注目されているのが、本人さながらと評される圧巻の再現度と、ハリウッドでも異例とされる大規模な制作費です。 制作費200億円級、その理由とは 米Varietyなどによると、本作の制作費は約1億5000万ドル（約200億円超）規模とされ、同ジャンルの中でもトップクラス。この背