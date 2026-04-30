◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）元世界４階級制覇王者でＷＢＣ世界バンタム級４位の井岡一翔（志成）が３０日、都内のホテルでＷＢＣ同級王者・井上拓真（大橋）との東京ドーム決戦に向けた記者会見に出席。「このチャンスを必ずつかみ取って、勝利して、５階級制覇する姿を見せたい」と、日本男子初の偉業達