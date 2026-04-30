お笑いトリオ・グランジの五明拓弥が29日、自身のインスタグラムを更新。ド迫力のコワモテ姿を公開した。 【写真】ド迫力のパンチパーマ貫禄も何もかも白竜そっくり！ 「Netflix『地獄に堕ちるわよ』に少し出演しています。」と投稿。「190cmのパンチヤクザ、探してみてください。」とつづり、パンチパーマに眉毛も少し剃り、背広姿でソファーに腰掛ける写真を掲載。鋭い眼光が怖さを増している。「素晴