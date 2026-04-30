東海地方のゴールデンウィークは、短い周期で天気が変わり、気温変化も大きくなりそうです。明日5月1日(金)は、大気の状態が非常に不安定となるため、竜巻などの激しい突風、落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください。2日(土)は、急に暑くなるため、熱中症対策や紫外線対策を忘れないようにしましょう。今日30日(木)は広く雨午後は本降りの所も今日30日(木)は、前線を伴った低気圧が九州の西にあって、東へ進んでいます。低