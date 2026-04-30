記事ポイント雲云テクノロジーが「CuboAi ゴールデンウィークセール」を2026年5月5日まで開催します対象商品は最大15,970円OFFで、公式サイトとAmazon公式ストアで展開します第3世代のスマートベビーモニターは、睡眠環境の見守りや成長記録をサポートします赤ちゃんのねんねを見守るスマートベビーモニター「CuboAi」のゴールデンウィーク向けセールが開催されています。帰省やお出かけで生活リズムが変わる時期に、スマートフォ