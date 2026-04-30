記事ポイント凍結ペットボトルを冷却材として使う「体幹冷却ポーチ」がMakuakeで先行販売されます溶けた飲料をそのまま飲めるため、冷却と水分補給を同時に行えます屋外作業、スポーツ、フェス、通勤など猛暑時の外出で活用できます生活用品・健康関連商品を企画販売するイデアから、凍らせたペットボトルを活用する暑さ対策アイテムが登場します。体を冷やした後の飲料をそのまま飲める設計で、夏の外出時に冷却と水分補給をまと