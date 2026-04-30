イランが核兵器保有能力まで備える前に行動が必要だという認識は米国だけでなく周辺国の間でも共有されたと考えなければならない。戦争が始まるとイランが周辺のイスラム諸国を攻撃し、イスラエルの全方向的爆撃にも周辺国が沈黙を守った理由もそうした脈絡で理解できる。◇戦争後の変化と機会要因イランのホルムズ海峡封鎖が強力な武器であることは証明された。だがイランの軍事的・経済的能力が顕著に弱まったのも事実だ。数十日