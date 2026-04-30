米国とイランの間で起きた戦争を終わらせるための努力がどうにか続いている。この2カ月間にジェットコースターのように急変してきた今回の戦争が最終的にどのような結論で締めくくられるのか、中東と世界秩序がどのように再編されるのか断言するのは難しい。それでも対岸の火を傍観しているばかりではいられない韓国の境遇では、戦争の教訓を整理し、明らかになった事実を基に未来を推量してみる必要がある。普段は産業・通商政策