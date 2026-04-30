タカラトミーから、2026年7月3日より劇場公開されるディズニー&ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』グッズが登場。“おもちゃの世界”を舞台にしたリアルなフィギュアや、映画『トイ・ストーリー』１〜５の世界を追体験できる盤ゲームなどがラインナップされます☆ タカラトミー ディズニー&ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』グッズ © ＴＯＭＹ© Disney/Pixar 発売日：2026年6月20日（土）