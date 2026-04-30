タレントの山之内すず（24）が、29日放送のMBSテレビ「水野真紀の魔法のレストラン」（水曜後7・00）にVTR出演。スタジオにゲスト出演したお笑い芸人・宮川大輔（53）との意外な共通点を明かした。同番組のロケVTR内で、山之内は「私の今のマネジャーが、前に担当されていたのが大輔さんなんです」と告白。そこで同行していたマネジャーに向けて、落語家・桂三度が「大輔さんのココ、ちょっとツラいなぁと思ってたことは何です