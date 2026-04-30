元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が30日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。スケート靴の中について語った。この日は木曜レギュラーの島崎和歌子に代わって出演。“潔癖”についてをテーマにトークが展開された。MCの「ハライチ」澤部佑から「スケート靴とかは？」と話題を振られる場面があった。「独特の香りがするんですよ」と答えた。「履いてる靴下の素材によって、薄いストッ