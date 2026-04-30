原油価格が上昇していることなどを受け、東京市場は株安・円安・債券安のトリプル安の展開となっています。長期金利の指標となる10年物国債の利回りが、1999年以来およそ27年ぶりに2.515％まで上昇しました。29日、アメリカの金融政策を決めるFRBが利下げを見送り、アメリカ市場で今後の利下げも難しいとの見方が広がったことから金利が上昇し、この流れを受け日本でも長期金利が上昇しました。また、中東情勢を受け原油価格が再び