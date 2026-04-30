車いすラグビーの国際大会「ジャパンパラ競技大会」が３０日、千葉市の千葉ポートアリーナで開幕した。２０２４年パリ・パラリンピック金メダルで世界ランキング１位の日本は初戦で同５位のフランスに５７―４３で勝利した。大会には同３位の米国、同６位のカナダを合わせた４チームが参加。２回戦総当たりの予選を行い、上位２チームが５月３日の決勝に臨む。パリ・パラの優勝メンバーが中心の日本は立ち上がりから優位に