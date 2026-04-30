女優、タレントの今野杏南（36）が30日、自身のインスタグラムを更新。第2子を出産したことを報告した。今野は、わが子の写真をアップ。「先日第二子を無事出産いたしました」と記すと「おかげさまで母子ともに元気に過ごしています。無事に退院し、家族4人での賑やかな生活がスタートしました」とつづった。今野は23年6月に一般男性との結婚を公表。翌24年3月には第1子出産を報告した。その後を振り返り「長女を出産後、子宮動脈