昨年には「密かにちょっと開通」 日野バイパス〜八王子南バイパス国土交通省が2026年度の東京都内における事業概要を発表。そのなかで国道20号「日野バイパス（延伸）II期」について、「浅川渡河橋下部工事」に着手するとしています。【既存道路も激変!?】これが「日野・八王子南バイパス」の“新たな橋”です！（地図／写真）この工事は日野市から八王子市にかけて建設中の国道20号バイパスの一部。日野市の「日野バイパス」