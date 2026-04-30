【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】ピクニックや旅行など、おでかけシーズン到来。あると便利なトラベルグッズが手頃な価格でゲットできるのが3COINSだ。担当者に人気アイテムを聞いてみたら、マルチで使える優秀アイテムが勢ぞろい。＊＊＊＜教えてくれた人＞3COINS広報小林まりあさん3COINSの店舗で店長業務を経験したのち、現在は本部で広報・SNS業務を担当。健康を気にしてマシンピラティスに通い始めたア