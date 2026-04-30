長友佑都を夫に持つ女優の平愛梨さんが４月29日、インスタグラムを更新。日本代表のスーパーレジェンド、中田英寿氏が中心となって開催していたイベントに参加したと報告した。夫と、妹で女優の平祐奈さんの３人で出掛けたという。興奮気味にこう綴った。「夫が『一緒に行こう』と私と妹を連れてってくれた先は中田ヒデさんがオーガナイザーを務める日本酒イベント『CRAFT SAKE WEEK』。たくさんの行列で賑わう中、ヒデさんがふ