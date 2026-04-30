加藤和樹が、ミニアルバム『SMASH BOX』を9月にリリース。あわせて、同作からの先行配信シングル「Chu La Pa Pan!!!」を5月1日に配信リリースする。 （関連：【画像あり】加藤和樹、ファンクラブイベント『THE VOICEFUL WORLD Vol.7 ～20th Anniversary・Laugh & Peace』場面写真） これらの情報は、4月29日に東京 恵比寿ガーデンホールにて開催されたファンクラブイベント『THE VOICEFUL