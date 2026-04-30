山形県酒田市で、一般住宅の物置小屋に侵入しタイヤ8本を盗んだとして、23歳の無職の男が逮捕されました。 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、酒田市東泉町2丁目の無職の男（23）です。 警察によりますと、男は今月7日から11日までの間に、酒田市浜中にある住宅の物置小屋に侵入し、アルミホイール付きのタイヤ8本、時価およそ15万円相当を盗んだ疑いが持たれています。 男は今月11日に別の自動車を盗んだ疑いで逮