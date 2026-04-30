アトレティコ・マドリードに所属するアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスが、チャンピオンズリーグ（CL）通算25ゴール目を記録した。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。CL準決勝ファーストレグが29日に行われ、アトレティコ・マドリードはアーセナルと対戦。44分にヴィクトル・ギェケレシュにPKから先制点を許したが、56分にアルバレスがPKを決めて、1−1のドローに終わった。この試合の同